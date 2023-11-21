Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов назвал отказ Владимира Зеленского от переговоров с Россией изощренной формой самоубийства. Об этом пишет РИА Новости.

До этого Владимир Зеленский, невзирая на тяжелое положение армии, выступил против проведения мирных переговоров с Российской Федерацией.

В беседе с газетой The Sun он признал, что на поле боя сейчас сложилось тяжелая ситуация. Но при этом, по его словам, невозможно дружить с Россией или садиться с ней за стол переговоров.

«Со стороны Зеленского это изощренная форма самоубийства», — отреагировал на такие слова Рогов.

Он считает, что Зеленский стал для Запада примером неуправляемого хаоса. Рогов считает, что украинский глава понимает, что западные страны превращают его в козла отпущения за просчеты в конфликте с Россией.

Он уверен, что если переговоры с Украиной и возможны, то только на условиях России.

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