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Вучич допустил возможность совместных учений Сербии и НАТО

Вучич заявил, что Сербия рассмотрит возможность проведения учений с НАТО

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна в ближайшее время рассмотрит возможность проведения совместных учений с силами НАТО. Об этом он сообщил по итогам переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Вучич заявил, что, как верховный главнокомандующий, направит запрос в правительство Сербии чтобы рассмотреть решение о возобновлении учений с НАТО и другими партнерами, которые проводились ранее.

До этого минобороны Сербии провело учения под названием «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом стран НАТО, маневры проходили с 16 по 30 июня.

Вучич объяснил, что эти маневры дают сербским военным «новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей».

По его словам, «всегда можно научится чему-то от партнерских армий». Вучич подчеркнул, что Сербия остается нейтральной страной и не намерена вступать в военные блоки.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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