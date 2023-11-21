Вучич допустил возможность совместных учений Сербии и НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна в ближайшее время рассмотрит возможность проведения совместных учений с силами НАТО. Об этом он сообщил по итогам переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Вучич заявил, что, как верховный главнокомандующий, направит запрос в правительство Сербии чтобы рассмотреть решение о возобновлении учений с НАТО и другими партнерами, которые проводились ранее.

До этого минобороны Сербии провело учения под названием «Платиновый волк» на своей территории совместно с рядом стран НАТО, маневры проходили с 16 по 30 июня.

Вучич объяснил, что эти маневры дают сербским военным «новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей».

По его словам, «всегда можно научится чему-то от партнерских армий». Вучич подчеркнул, что Сербия остается нейтральной страной и не намерена вступать в военные блоки.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.