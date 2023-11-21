В Кремле сообщили, что президент Таджикистана Рахмон сегодня получит награду от Путина

Президент России Владимир Путин 21 ноября вручит своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, которым его наградили в октябре 2022 года накануне своего 70-летнего юбилея. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках визита Рахмона в Москву. Песков отметил, что сегодня Путин проведет с президентом Таджикистана беседе в узком составе, а затем состоятся российско-таджикистанские переговоры.

«Они будут в формате рабочего завтрака. Президент Путин наградит президента Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени», — сказал он.

До этого Эмомали Рахмон назвал взрывоопасной и крайне сложной ситуацию в мире. Президент Таджикистана призвал граждан государства почитать основной закон на фоне ситуации в мире. Он отметил, что Таджикистан является гарантом счастья для нации и одной из ее святынь.

Ранее в США предупредили об угрозе третьей мировой войны.