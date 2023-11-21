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В Кремле сообщили, что президент Таджикистана Рахмон сегодня получит награду от Путина

Песков: Путин вручит Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 21 ноября вручит своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, которым его наградили в октябре 2022 года накануне своего 70-летнего юбилея. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках визита Рахмона в Москву. Песков отметил, что сегодня Путин проведет с президентом Таджикистана беседе в узком составе, а затем состоятся российско-таджикистанские переговоры.

«Они будут в формате рабочего завтрака. Президент Путин наградит президента Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени», — сказал он.

До этого Эмомали Рахмон назвал взрывоопасной и крайне сложной ситуацию в мире. Президент Таджикистана призвал граждан государства почитать основной закон на фоне ситуации в мире. Он отметил, что Таджикистан является гарантом счастья для нации и одной из ее святынь.

Ранее в США предупредили об угрозе третьей мировой войны.

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