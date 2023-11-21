Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: Россия разом может решить проблемы с Финляндией и с Европой в целом

Политолог Светов: победа в СВО станет решением всех проблем с Европой

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Политолог Юрий Светов в эфире Tsargrad.tv высказался о закрытии Финляндией контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Он подчеркнул, что Москва разом решит все проблемы с Хельсинки и с Европой в целом, выполнив цели специальной военной операции (СВО).

«По моему убеждению, есть один только ответ — это победа в СВО, мы побеждаем, и сразу ситуация изменится», — сказал Светов.

Он добавил, что пока все цели СВО не будут достигнуты, Запад будут делать все, чтобы эту победу отодвинуть.

Финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

20 ноября министерство иностранных дел России заявило протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантерею в связи с решением финских властей ограничить движение через КПП на границе.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, решение закрыть КПП нарушило права десятка тысяч российских граждан.

Глава Евросовета Шарль Мишель при этом заявил, что Европейский союз полностью солидарен с решением Финляндии ограничить движение через КПП на границе с РФ.

Ранее стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий