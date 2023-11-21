Политолог: Россия разом может решить проблемы с Финляндией и с Европой в целом

Политолог Юрий Светов в эфире Tsargrad.tv высказался о закрытии Финляндией контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Он подчеркнул, что Москва разом решит все проблемы с Хельсинки и с Европой в целом, выполнив цели специальной военной операции (СВО).

«По моему убеждению, есть один только ответ — это победа в СВО, мы побеждаем, и сразу ситуация изменится», — сказал Светов.

Он добавил, что пока все цели СВО не будут достигнуты, Запад будут делать все, чтобы эту победу отодвинуть.

Финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

20 ноября министерство иностранных дел России заявило протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантерею в связи с решением финских властей ограничить движение через КПП на границе.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, решение закрыть КПП нарушило права десятка тысяч российских граждан.

Глава Евросовета Шарль Мишель при этом заявил, что Европейский союз полностью солидарен с решением Финляндии ограничить движение через КПП на границе с РФ.

Ранее стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии.