Санду приехала на Украину для встречи с Зеленским

Президент Молдавии Майя Санду приехала в столицу Украины, передает «Sputnik.Молдова». По информации агентства, визит главы государства приурочен к 10-й годовщине Евромайдана.

Как отмечает «Sputnik.Молдова», в рамках поездки Санду вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским и первой леди Украины Еленой Зеленской посетили мемориал, посвященный массовым протестам 2013-2014 годов, которые в итоге завершились государственным переворотом. При этом, как ожидается, в ходе визита президент Молдавии проведет переговоры со своим украинским коллегой.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду назвала Россию угрозой для Молдавии.