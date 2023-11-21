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Политолог допустил, что Милей не сможет развернуть Аргентину спиной к России

Политолог Хейфец: Милею сложно будет пойти против долгосрочных связей с Россией

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Mariana Nedelcu/Reuters

Новому президенту Аргентины Хавьеру Милею будет сложно развернуть страну спиной к России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец. По его словам, у Москвы и Буэнос-Айреса слишком прочные связи.

«На примере Аргентины мы уже видели, когда предшественник нынешнего президента тоже сделал жесткие заявления относительно отношений с Россией. На практике этого не случилось, потому что есть долгосрочные договоренности, которые очень трудно разорвать, в том числе в области атомной энергетики», — отметил Хейфец.

Он также напомнил, что экс-президент Бразилии Жаир Болсонару тоже делал резкие предвыборные заявления, но в большинстве случаев не смог им последовать. Более того, как отметил политолог, бывший бразильский лидер ставил под сомнение членство страны в БРИКС, однако объединение сохранилось в прежнем составе.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.

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