Политолог: Милей продаст США экономику Аргентины

Новый президент Аргентины Хавьер Милей может продать США экономику своей страны. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, Буэнос-Айрес, вероятнее всего, откажется от вступления в БРИКС.

«Если Милей хотя бы на 10% выполнит свои обещания, Аргентина окажется в полной зависимости от США. Из нее попробуют сделать противовес Бразилии, а значит, противника Китая и России», — предположил Перла.

Он добавил, что в скором времени можно ожидать экономического разворота Аргентины, поскольку страна во главе с оппозиционным политиком станет плацдармом против интересов России и Китая в Южной Америке.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол РФ назвал неизбежной паузу в экономических отношениях России и Аргентины.