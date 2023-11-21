Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: Милей продаст США экономику Аргентины

Политолог Перла: Аргентина откажется от вступления в БРИКС

close
100%
Cristina Sille/Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей может продать США экономику своей страны. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, Буэнос-Айрес, вероятнее всего, откажется от вступления в БРИКС.

«Если Милей хотя бы на 10% выполнит свои обещания, Аргентина окажется в полной зависимости от США. Из нее попробуют сделать противовес Бразилии, а значит, противника Китая и России», — предположил Перла.

Он добавил, что в скором времени можно ожидать экономического разворота Аргентины, поскольку страна во главе с оппозиционным политиком станет плацдармом против интересов России и Китая в Южной Америке.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол РФ назвал неизбежной паузу в экономических отношениях России и Аргентины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий