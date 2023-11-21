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В США рассказали, почему Байден не стал публично праздновать день рождения

Репортер NYT: Байден не празднует день рождения публично из-за своего возраста

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Президент США Джо Байден не собирается публично отмечать свой день рождения, заявил репортер The New York Times Питер Бейкер, передает Fox News. По его словам, это связано с тем, что в Белом доме не хотят привлекать внимание к возрасту 81-летнего политика.

«Вы не увидите такого большого и пышного празднования, как Барак Обама отмечал свое 50-летие на посту президента или Билл Клинтон отмечал свои дни рождения на своем посту сбором средств, концертами и всем остальным. По сути, вы почти ничего не увидите. Я имею в виду, что он не собирается ничего публично делать по этому поводу, не хочет привлекать к этому внимание», — пояснил Бейкер.

Он добавил, что нежелание администрации Байдена акцентировать внимание на возрасте президента связано с тем, что он собирается идти на второй срок на выборах 2024 года. Бейкер подчеркнул, что в Белом доме устали говорить на тему старости политика.

«Согласно всем опросам, это одна из самых важных проблем, и не только люди Трампа считают, что он [Байден] слишком стар <...> в 81 год его трудно убедить в обратном», — заключил репортер.

Ранее Байдена посчитали слишком старым для второго президентского срока.

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