В США рассказали, почему Байден не стал публично праздновать день рождения

Президент США Джо Байден не собирается публично отмечать свой день рождения, заявил репортер The New York Times Питер Бейкер, передает Fox News. По его словам, это связано с тем, что в Белом доме не хотят привлекать внимание к возрасту 81-летнего политика.

«Вы не увидите такого большого и пышного празднования, как Барак Обама отмечал свое 50-летие на посту президента или Билл Клинтон отмечал свои дни рождения на своем посту сбором средств, концертами и всем остальным. По сути, вы почти ничего не увидите. Я имею в виду, что он не собирается ничего публично делать по этому поводу, не хочет привлекать к этому внимание», — пояснил Бейкер.

Он добавил, что нежелание администрации Байдена акцентировать внимание на возрасте президента связано с тем, что он собирается идти на второй срок на выборах 2024 года. Бейкер подчеркнул, что в Белом доме устали говорить на тему старости политика.

«Согласно всем опросам, это одна из самых важных проблем, и не только люди Трампа считают, что он [Байден] слишком стар <...> в 81 год его трудно убедить в обратном», — заключил репортер.

Ранее Байдена посчитали слишком старым для второго президентского срока.