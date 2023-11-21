Власти Южной Кореи обратились к КНДР насчет спутника

Правительство Южной Кореи призвало руководство Корейской народно-демократической республики не запускать новый разведывательный спутник. Об этом сообщает информационное агентство News1 со ссылкой на чиновника южнокорейского минобороны.

«Мы примем меры по обеспечению безопасности жизни населения, решительно отреагируем на провокации Северной Кореи вместе с международным сообществом на основе тесного сотрудничества Республики Корея, США и Японии», — заявили в минобороны Южной Кореи.

20 ноября Северная Корея уведомила береговую охрану Японии о планах запустить военный спутник с 22 ноября по 1 декабря. В КНДР предупредили об опасности для трех морских зон: Восточно-Китайского и Желтого моря, а также вод к востоку от филиппинского острова Лусон.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания быть в полной готовности к нештатным ситуациям в связи с планами КНДР запустить ракету-носитель с военным разведывательным спутником.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.