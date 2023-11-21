Бывший премьер Украины обвинил депутатов Рады в подготовке Евромайдана

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что некоторые депутаты Верховной Рады в 2013-2014 годах помогали организовать Евромайдан, пользуясь депутатской неприкосновенностью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главное, что нас смущало или тормозило действие, — это интернирование заговорщика, которые все были депутатами, по конституции пользовались неприкосновенностью. Тут нужно было переступать через эту статью конституции, потому что совершенно очевидно было, что эта статья вступает в противоречие с реальной деятельностью этих преступников. И по крайней мере интернировать на какое-то время», — рассказал Азаров.

Азаров добавил, что даже после того, как некоторые заговорщики были задержаны, иностранные посольства вмешивались во внутренние дела страны и требовали опустить задержанных.

Десять лет назад площадь Независимости в Киеве была захвачена сторонниками евроинтеграции Украины после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Впоследствии здесь начался Евромайдан, обернувшийся десятками жертв и государственным переворотом в итоге.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что введенные против него украинскими властями санкции — внесудебная расправа.

Ранее бывший премьер Украины предсказал будущее Киева на пути к членству в ЕС.