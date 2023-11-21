Володин и делегация Госдумы прилетели в Китай

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и делегация палаты прибыли с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что специальный борт с российскими парламентариями приземлился в аэропорту Пекина.

«Среди встречающих — посол РФ в Китайской Народной Республике Игорь Моргулов и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) Пэн Цинхуа», — отмечает агентство.

Визит продлится с 21 по 23 ноября.

Ранее СМИ сообщали, что Володин прибудет в Китай по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

До этого президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам межпартийного диалога «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Как отметил российский лидер, отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на очень высоком уровне, что, по его словам, позволяет реализовывать масштабные проекты в экономической и других сферах.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что сотрудничество Китая с КНДР и РФ подорвет авторитет КНР.