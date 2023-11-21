Президент Украины Владимир Зеленский из страха перед будущим цепляется за свою власть, отменяет выборы в стране, тем самым приближая неизбежность нового майдана. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, Зеленский потерял поддержку украинского народа и, чтобы как-то удержаться у власти, он отменяет выборы.



В 10-летнюю годовщину Майдана на Украине парламентарий отметил, что те события, которые привели к государственному перевороту в республике, стали катастрофой для украинского народа.

Страна потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий. Украинская экономика была разрушена, а традиционные ценности растоптаны, написал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что красивые заявления на Майдане и «печеньки» Государственного департамента США оказались обманом народа Украины, его лишили будущего, власти предали национальные интересы страны и «продали» суверенитет Вашингтону.

Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия намерена расколоть украинское общество и организовать «Майдан-3», об этом якобы ему доложила разведка.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».