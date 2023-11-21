Посол Израиля в ЮАР отозван

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят заявил, что посол Израиля в Южно-Африканской Республике был отозван для проведения консультаций в Иерусалиме в связи с последними заявлениями из этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении Хайята в социальной сети X говорится: «На фоне последних заявлений из Южно-Африканской Республики посол Израиля в ЮАР был отозван в Иерусалим для проведения консультаций».

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал Международный уголовный суд расследовать действия Израиля в Палестине в связи с происходящими «военными преступлениями» в регионе.

Партия «Африканский национальный конгресс», находящаяся у власти в ЮАР, заявила, что поддержит запрос на закрытие посольства Израиля в стране.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.