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Россия запретила въезд 11 депутатам Молдавии

Россия в качестве ответной меры запретила въезд в страну 11 депутатам Молдавии

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Vladislav Culiomza/Reuters

В ответ на преследование русскоязычных СМИ в Молдавии, Россия запретила въезд в страну 11 депутатам от Партии действия и солидарности (ПДС), контролирующей правительство. Об этом сообщил официальный представитель молдавского МИД Игорь Захаров ТАСС.

«Запрет на въезд в Россию получили 11 депутатов от Партии действия и солидарности», — уточнил Захаров.

В понедельник, на сайте МИД РФ было опубликовано сообщение, в котором говорится, что Россия приняла ответные меры в связи с преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии. 20 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий.

Отмечается, что «молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам».

Дарию сообщили, что в качестве асимметричной меры был закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова.

В этом году комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии приостановила лицензии 12 молдавских телеканалов, запретила вещание российского ТВ и заблокировала доступ к десяткам информационных порталов. Глава службы информации и безопасности Александр Мустяца пояснил, что эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности республики и являются дополнительным источником нестабильности рядом с Украиной, НАТО и Европейским союзом.

Ранее россиянина, разыскиваемого Интерполом, задержали молдавские пограничники.

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