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Шеф Пентагона высказался о поставках Taurus и F-16 Украине

Остин о поставках Taurus и F-16 ВСУ: в этом конфликте нет «магического шара»

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в боевых действиях на Украине значение имеет не то, какое оружие поставляется Киеву, а то, как его применяют и интегрируют в вооруженные силы. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Taurus не изменят ход конфликта на Украине, передает «Европейская правда».

«Мы неоднократно говорили, что в таком конфликте, как этот, не существует «магического шара». Все зависит от предоставления правильных сил и средств, а также от того, как эти силы и средства будут интегрированы…» — заявил Остин.

По его словам, это касается любых типов вооружений, которые уже получили или могут получить Вооруженные силы Украины (ВСУ), от РСЗО HIMARS до истребителей F-16.

6 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не видит смысла в снабжении украинских войск дальнобойными ракетами Taurus. По его словам, передача Киеву данных снарядов не поможет изменить ситуацию на поле боя.

Ранее в Пентагоне оценили возможности ВСУ вести боевые действия зимой.

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