В Пентагоне оценили возможности ВСУ вести боевые действия зимой

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для ведения боевых действий предстоящей зимой. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ходе визита на Украину, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина обладает всеми средствами, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».

Шеф Пентагона также согласился с точкой зрения Владимира Зеленского о необходимости продолжения военных действий.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Украину с рабочим визитом 20 ноября. В Пентагоне сообщали, что он намерен обсудить с зарубежными коллегами вопросы стратегического партнерства в сфере безопасности и новые меры военной помощи Киеву.

До этого стало известно, что Остин уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своей поездки в Киев.

«Имел честь встретиться сегодня в Киеве <…> c Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США», — написал Остин на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Штаты и союзники продолжат поддерживать Украину, обеспечивая ее нужды на поле боя, а также вкладываясь в оборону страны.

Ранее военный эксперт объяснил смысл визита главы Пентагона в Киев.