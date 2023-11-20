Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне оценили возможности ВСУ вести боевые действия зимой

Шеф Пентагона Остин заявил, что у ВСУ есть все ресурсы для боевых действий зимой

close
100%
Pablo Martinez Monsivais/AP

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для ведения боевых действий предстоящей зимой. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ходе визита на Украину, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина обладает всеми средствами, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».

Шеф Пентагона также согласился с точкой зрения Владимира Зеленского о необходимости продолжения военных действий.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл на Украину с рабочим визитом 20 ноября. В Пентагоне сообщали, что он намерен обсудить с зарубежными коллегами вопросы стратегического партнерства в сфере безопасности и новые меры военной помощи Киеву.

До этого стало известно, что Остин уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своей поездки в Киев.

«Имел честь встретиться сегодня в Киеве <…> c Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Украины со стороны США», — написал Остин на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Штаты и союзники продолжат поддерживать Украину, обеспечивая ее нужды на поле боя, а также вкладываясь в оборону страны.

Ранее военный эксперт объяснил смысл визита главы Пентагона в Киев.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий