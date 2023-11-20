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В США раскрыли условие переговоров России и Украины

Миршаймер: США не должны вмешиваться, чтобы Путин и Зеленский начали переговоры

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Rod Lamkey/Global Look Press

США должны прекратить вмешательства, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров. Об этом заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер YouTube-каналу Lex Fridman.

«Вам необходимо убрать американцев», — сказал он.

По словам эксперта, если «останутся Зеленский и Путин», то «еще есть небольшой шанс» начать переговорный процесс. Он подчеркнул, что вмешательство США и Великобритании не дало положительного эффекта в установлении диалога между РФ и Украиной. Напротив, вмешательства Запада препятствуют достижению договоренностей между Киевом и Москвой.

20 ноября стало известно, что Турция вновь готова стать страной — хозяйкой переговоров по Украине. По словам главы турецкого МИДа Хакана Фидана, Анкара поддерживает связь с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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