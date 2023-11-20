В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили о готовности властей Украины продолжать воевать «до последнего украинца» во имя интересов Запада, передает РИА Новости.

Как указали в ведомстве, колоссальные потери среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляют Киев отправлять на фронт «стариков».

«ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет», — напомнили в разведслужбе.

Там обратили внимание, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект, согласно которому призывной возраст для рядового состава повысится с 60 до 65 лет, а для командного — с 65 до 70 лет.

В СВР также отметили, что, по западным оценкам, число женщин в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч. На Украине уже повысили планку для набора женщин в украинскую армию до 60 лет.

20 ноября депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что в украинском парламенте собрались убрать отсрочку от мобилизации для нескольких категорий граждан.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.