Глава погранслужбы Финляндии заявил о возможности закрытия всей границы с РФ

Начальник пограничной службы Финляндии заявил, что власти страны могут закрыть всю границу с Россией. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.

20 ноября министерство иностранных дел России заявило протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантерею в связи с решением финских властей закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, решение закрыть КПП нарушило права десятка тысяч российских граждан.

Ранее в правительстве Финляндии заявили, что кабмин страны может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация изменится.

До этого финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.