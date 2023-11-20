Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии объяснили позицию страны по помощи Украине

Президент Финляндии Ниинистё пообещал продолжить помогать Киеву

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Власти Финляндии не собираются прекращать военную поддержку Украины, заявил финский президент Саули Ниинистё, передает ТАСС. По его словам, ситуация на границе не повлияет на помощь Киеву.

«У меня нет никаких оснований полагать, что мы не будем продолжать в том же духе. Конечно, нам следует следить за [ситуацией на границе]. У нас действительно протяженная граница, защиту которой мы должны поддерживать в хорошем состоянии. Но у нас остается возможность продолжать помогать Украине, и мы будем продолжать это делать», — пояснил Ниинистё по итогам встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Он добавил, что среди его европейских коллег, с которыми он встречался в последнее время, нет сторонников уменьшения помощи Киеву. Ниинистё подчеркнул, что уверен как в поддержке Украины, так и Финляндии со стороны Европы.

Ранее в Великобритании заявили о глобальном унынии на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий