В Финляндии объяснили позицию страны по помощи Украине

Власти Финляндии не собираются прекращать военную поддержку Украины, заявил финский президент Саули Ниинистё, передает ТАСС. По его словам, ситуация на границе не повлияет на помощь Киеву.

«У меня нет никаких оснований полагать, что мы не будем продолжать в том же духе. Конечно, нам следует следить за [ситуацией на границе]. У нас действительно протяженная граница, защиту которой мы должны поддерживать в хорошем состоянии. Но у нас остается возможность продолжать помогать Украине, и мы будем продолжать это делать», — пояснил Ниинистё по итогам встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Он добавил, что среди его европейских коллег, с которыми он встречался в последнее время, нет сторонников уменьшения помощи Киеву. Ниинистё подчеркнул, что уверен как в поддержке Украины, так и Финляндии со стороны Европы.

Ранее в Великобритании заявили о глобальном унынии на Украине.