В Польше высказались о дальнейшей поддержке Украины при новом правительстве

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна находится «в абсолютном авангарде» поддержки Украины, так как через нее идут все поставки из Европы. Он выразил надежду, что новое правительство продолжит эту политику по вопросу помощи Киеву. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё, передает Польское агентство печати.

Польский лидер также заявил, что «поддержка Украины абсолютно очевидна».

«У нас нет сомнений, что сегодня Украина является местом, где на карту поставлена судьба нашей безопасности», — сказал Дуда.

Он напомнил, что через Польшу идут «не только военные, но и любые другие поставки из Европы в Украину». В этом плане Варшава находится в абсолютном авангарде, когда дело касается поддержки Киева, подчеркнул глава государства.

«Я предполагаю, что польские власти, независимо от того, из какого политического лагеря они происходят, будут продолжать эту политику, которая является политикой, реализуемой в польских, а также европейских интересах», — почеркнул Дуда.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное.

Ранее президент Польши предостерег от экономии денег на оборону.