Президент Польши предостерег от экономии денег на оборону

Президент Польши Анджей Дуда предостерёг новое правительство от экономии средств на оборону страны. По его словам, если кто-то подумает об экономии денег в очень опасные времена, это дорого обойдется стране. Его слова передает Sieci.

Глава государства подчеркнул, что для него «абсолютно важным и принципиальным вопросом остается вопрос безопасности Польши». Из этого естественным образом вытекает поддержка Украины в борьбе с Россией, отметил он.

«Если кто-то подумает об экономии денег в очень опасные времена, остановив модернизацию польской армии… что, вероятно, дорого обойдется Польше и может существенно ослабить безопасность страны», — заявил Дуда.

До этого Анджей Дуда объяснил, почему поручил миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому, а не представителям оппозиции по результатам прошедших выборов. По его словам, им не удалось убедить в необходимости отказаться от традиции поручать формирование кабмина одержавшей победу партии.

Ранее Польша приобрела тысячу британских зенитных ракет.