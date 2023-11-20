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Страны БРИКС проведут экстренную встречу по ситуации в Газе

Страны БРИКС проведут внеочередную встречу 21 ноября по ситуации в Газе

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Themba Hadebe/AP

Главы стран БРИКС 21 ноября соберутся в формате видеоконференции на внеочередную встречу, посвященную палестино-израильскому конфликту и ситуации на Ближнем Востоке в целом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента ЮАР, который является текущим председателем БРИКС.

«Лидеры стран БРИКС соберутся на внеочередную встречу в виртуальном формате, пригласив лидеров новых стран объединения — Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что представители БРИКС планируют сделать заявления от лица стран по поводу гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Кроме того, ожидается присутствие на встрече генсека ООН Антониу Гуттериша. Участие президента России Владимира Путина также заявлено.

До этого МИД РФ сообщало, что Россия и Китай (обе страны стоят у истоков БРИКС) планируют координировать свои усилия, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что Китай за два месяца импортировал из стран БРИКС энергоресурсов на $57,86 млрд.

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