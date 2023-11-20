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В Британии рассказали о страхе Зеленского проиграть президентские выборы

The Guardian: Зеленский обеспокоен возможным поражением на президентских выборах

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Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы главы государства в стране, так как боится поражения. Об этом сообщила британская газета The Guardian, сославшись на источник.

В материале указано, что действующий украинский лидер обеспокоен из-за возможного «феномена Черчилля». Он получил такое название в честь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который возглавлял правительство страны в годы Второй мировой войны.

Несмотря на проделанную во время конфликта работу, экс-председатель кабинета министров не смог обеспечить победу Консервативной партии на последующих выборах в королевстве. Источник не исключил, что Зеленский боится оказаться в аналогичной ситуации.

При этом, по данным издания, некоторые украинские политики уже начали говорить о намерении поднять вопрос о подготовленности президента к вооруженному противостоянию с Россией. Как отметили авторы статьи, разбираться в ситуации будут после завершения конфликта.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместным проведение в стране выборов главы государства до окончания боевых действий. Как сказал украинский лидер, в этом вопросе пора поставить точку.

Позже американский телеканал Fox News назвал бессмысленной «чепухой» доводы Зеленского о невозможности проведения президентских выборов на территории Украины. В частности, журналисты указали на смехотворность заявлений о дефиците средств.

Ранее в Австрии посчитали проблемой отказ украинских властей от проведения выборов главы государства.

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