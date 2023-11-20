В офисе Зеленского заявили об охлаждении отношений с незападными странами

Президент Украины Владимир Зеленский решил поддержать Израиль в ближневосточном конфликте, что привело к ухудшению отношений страны с рядом незападных государств. Об этом в интервью для британской газеты The Guardian рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Киев решил следовать позиции Вашингтона в вопросе боевых действий на территории сектора Газа. В результате в отношениях Украины с ближневосточными странами произошло охлаждение.

«Это затруднило усилия по расширению коалиции в поддержку Украины в борьбе с Россией», — подчеркнул Подоляк.

При этом, по данным издания, ответственным за расширение связей Украины с ближневосточными государствами был назначен новый министр обороны страны Рустем Умеров. Последний возглавил военное ведомство в сентябре 2023 года.

17 ноября президент США Джо Байден подписал закон о краткосрочном финансировании правительства. По данным пресс-службы Белого дома, американский лидер одобрил план без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине.

Позже телеканал NBC News сообщил, что Конгресс США намерен решить вопрос о выделении дополнительных средств на поддержку указанных государств до конца 2023 года. Как сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, соответствующий запрос Джо Байдена должен быть утвержден, даже если ни одна из сторон в парламенте не добьется выполнения своих условий.

Ранее Зеленский заявил, что украинским войскам не хватает снарядов из-за конфликта в секторе Газа.