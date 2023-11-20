Политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины

Победа на президентских выборах в Аргентине оппозиционного политика Хавьера Милея — печальное событие для страны. Об этом в эфире «Радио 1» заявил доктор исторических наук, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец. Он напомнил, что новый аргентинский лидер считает государство врагом.

«Это печальное событие для Аргентины и Латинской Америки. Впервые в истории Аргентины крайне правый победил на выборах. Ультраправых в правительстве было много, но они приходили к власти в результате переворотов, а в 2023 году ультраправый победил на выборах. И, с моей точки зрения, аргентинцы решили на себе поставить эксперимент», — отметил Хейфец.

Он добавил, что действия Милея предсказать сложно, поскольку во многих вопросах он противоречит собственным словам.

20 ноября стало известно, что Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

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