Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины

Политолог Хейфец: победа Милея является печальным событием для Аргентины

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Победа на президентских выборах в Аргентине оппозиционного политика Хавьера Милея — печальное событие для страны. Об этом в эфире «Радио 1» заявил доктор исторических наук, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец. Он напомнил, что новый аргентинский лидер считает государство врагом.

«Это печальное событие для Аргентины и Латинской Америки. Впервые в истории Аргентины крайне правый победил на выборах. Ультраправых в правительстве было много, но они приходили к власти в результате переворотов, а в 2023 году ультраправый победил на выборах. И, с моей точки зрения, аргентинцы решили на себе поставить эксперимент», — отметил Хейфец.

Он добавил, что действия Милея предсказать сложно, поскольку во многих вопросах он противоречит собственным словам.

20 ноября стало известно, что Милей обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее Илон Маск оценил результаты президентских выборов в Аргентине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий