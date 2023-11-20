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ООН не будет присутствовать на заседании РФ по преступлениям Киева против детей

ООН не посетит заседание комиссии РФ по преступлениям Киева против детей

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Shutterstock

Специальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по детям и вооруженным конфликтам Вирджиния Гамба не будет присутствовать на заседании РФ по преступлениям Киева против детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя комиссии, вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

По словам Кузнецовой, тема Украины не является приоритетной для ООН.

«Мы ... обратились с приглашением в ООН к коллегам для принятия участия в работе нашей комиссии. Нам пришел официальный ответ от Вирджинии Гамбы, что она не сможет принять участие в нашем заседании, потому что появились планы», — поделилась Кузнецова.

До этого Кузнецова предлагала принять международную конвенцию о предупреждении террора в отношении несовершеннолетних.

Она напомнила, что в международном законодательстве отдельные виды преступлений приравнены к различным видам терроризма.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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