ООН не будет присутствовать на заседании РФ по преступлениям Киева против детей

Специальный представитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по детям и вооруженным конфликтам Вирджиния Гамба не будет присутствовать на заседании РФ по преступлениям Киева против детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя комиссии, вице-спикера ГД Анну Кузнецову.

По словам Кузнецовой, тема Украины не является приоритетной для ООН.

«Мы ... обратились с приглашением в ООН к коллегам для принятия участия в работе нашей комиссии. Нам пришел официальный ответ от Вирджинии Гамбы, что она не сможет принять участие в нашем заседании, потому что появились планы», — поделилась Кузнецова.

До этого Кузнецова предлагала принять международную конвенцию о предупреждении террора в отношении несовершеннолетних.

Она напомнила, что в международном законодательстве отдельные виды преступлений приравнены к различным видам терроризма.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.