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Спикер Рады призвал ущемлять права русских на Украине

Спикер Рады Стефанчук: права русских на Украине должны быть ущемлены

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РИА «Новости»

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил об отсутствии на территории страны русского национального меньшинства. Как он сказал в эфире телеканала «Рада», подобной группы в государстве «нет и не может быть».

Законодатель отметил, что права русских людей на Украине должны быть ущемлены. По его словам, правительству страны необходимо поступить таким образом из-за отсутствия уважения к Киеву со стороны Москвы.

«Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть», — подчеркнул спикер парламента.

В конце он добавил, что представители русского народа не могут пользоваться «никакими привилегиями» на территории Украины.

9 ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что в стране не существует юридически оформленного русского национального меньшинства. Как она сказала, в государстве проживают только украинцы, некоторые из которых говорят на русском языке.

За день до этого стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) не планирует учитывать ситуацию с русским языком на Украине при оценке готовности страны к вступлению в региональное содружество. По информации РИА Новости, вместо этого руководство организации сосредоточится на закреплении в государстве прав венгров, болгар и румын.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион призвала «утилизировать» русскоязычных граждан.

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