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Дагестан заявил о готовности принять беженцев из Палестины

Глава Дагестана: готовы принять беженцев из Палестины при решении властей РФ

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Дагестан готов разместить на своей территории палестинских беженцев в случае принятия соответствующего решения на уровне государства, в первую очередь женщин и детей. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам, передает его пресс-служба.

Чиновник подчеркнул, что помощь Палестине не должна ограничиваться только отправкой гуманитарного груза.

Кроме того, Меликов поручил правительству Дагестана оперативно проработать этот вопрос.

Вечером 29 октября в Махачкале приземлился рейс из Тель-Авива. Местные жители, узнав, что в регион якобы прибудут беженцы из Израиля, собрались около аэропорта. Толпа останавливала автомобили, которые выезжали с территории аэропорта, и проверяла паспорта у пассажиров, затем им удалось проникнуть внутрь. Разъяренные местные жители смели охрану, они не обращали внимания на призывы полицейских. Сначала толпа обыскала аэропорт, в том числе служебные помещения, а затем погромщики выбежали на взлетно-посадочную полосу, где стоял самолет, прилетевший из Тель-Авива. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

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