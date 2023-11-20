В российском МИД допустили полное закрытие границы со стороны Финляндии

Россия допускает, что власти Финляндии пойдут на полное закрытие границы с РФ, и считает, что таким образом Суоми навредит только себе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

»<...> Судя по тому, как принимаются решения в западно-европейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя, в данном случае, такое решение (полное закрытие границы с РФ) очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии», — приводит слова замглавы МИД РИА Новости.

Ответил Грушко и на вопрос о возможных ответных мерах России. По его словам, перед тем, как их принять, Москва рассмотрит различные варианты и соотнесет их с национальными интересами.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Правительство Финляндии приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус».

Как 20 ноября написала газета IltaLehti, Финляндия готовится закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией в ночь на 22 ноября.

Ранее в России на границе с Финляндией организовали палаточный городок для мигрантов.