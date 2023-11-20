В Госдуме оценили шансы Стрелкова на участие в президентских выборах

Планы экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) принять участие в президентских выборах в России в будущем году «смешные», заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай. Эксперты согласились с депутатом в том, что такой шаг будет ошибочным, назвав его неудачным пиаром.

«Могу сказать только одной фразой: «Это смешно»», – заявил Бородай в эфире НСН.

Центризбирком не зарегистрирует кандидатуру Стрелкова, на это нет даже малейшей вероятности, убежден политолог Евгений Минченко. Заявления экс-министра он назвал «пиар-историей» заключенного, который стремится улучшить свое положение.

«Образ обиженного невостребованного гения вряд ли будет иметь большую электоральность, – считает политолог. – Он не соберет подписей, это исключительно пиар-история, связанная не столько с политической составляющей, сколько с попыткой улучшить его положение как заключенного».

Слова о предстоящих выборах Минченко оценил как «неверный расчет», подчеркнув, что из-за политизации ситуации вокруг себя Стрелков ухудшает свое положение.

Напомним, на днях стало известно о планах Стрелкова участвовать в выборах президента России в 2024 году как самовыдвиженец. Своих сторонников он призвал сформировать инициативную группу по поддержке его выдвижения и начала сбора подписей для участия в выборах.

21 июля Стрелкова арестовали по делу о призывах к экстремизму в интернете, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подробнее об этом – в материале «Газеты. Ru».