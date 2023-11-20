Володин посетит Китай во главе российской делегации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибудет в Китай в ближайшие дни во главе российской делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

«По приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи председатель Госдумы Володин возглавит делегацию, которая посетит Китай 21–23 ноября», — пишут журналисты.

До этого президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам межпартийного диалога «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Как отметил российский лидер, отношения между РФ и КНР находятся на очень высоком уровне, что позволяет реализовывать масштабные проекты в экономической и других сферах.

Путин надеется, что межпартийные дискуссии будут конструктивными и приведут к дальнейшему развитию сотрудничества.

В 2024 году Россия и Китай отметят 75-летие установления дипломатических отношений. Председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что Пекин готов развивать с Москвой двусторонние отношения в «духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия в интересах развития двух стран».

Ранее президент Южной Кореи заявил, что сотрудничество Китая с КНДР и РФ подорвет авторитет КНР.