В Германии рассказали, почему Украину нельзя брать в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз приведет к проблемам в сельскохозяйственной сфере, считает глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид, передает ТАСС. По его словам, необходимо учитывать все риски при обсуждении возможного приема Киева в объединение.

«В конечном итоге это может привести к гибели семейных хозяйств в Германии и Европе», — отметил Руквид.

Он добавил, что проблемы могут начаться из-за того, что украинский аграрный сектор в разы превосходит европейский. Руквид подчеркнул, что прием Украины в ЕС предполагает интеграцию страны, а это ударит по сельскохозяйственным фирмам внутри объединения и сведет на нет попытки организации общей политики в этой сфере.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Венгрии предостерегли от приема Украины в ЕС из-за возможной войны.