Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии рассказали, почему Украину нельзя брать в ЕС

В ФРГ сочли угрозой для европейских фермеров прием Украины в ЕС

close
100%
Global Look Press

Вступление Украины в Евросоюз приведет к проблемам в сельскохозяйственной сфере, считает глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид, передает ТАСС. По его словам, необходимо учитывать все риски при обсуждении возможного приема Киева в объединение.

«В конечном итоге это может привести к гибели семейных хозяйств в Германии и Европе», — отметил Руквид.

Он добавил, что проблемы могут начаться из-за того, что украинский аграрный сектор в разы превосходит европейский. Руквид подчеркнул, что прием Украины в ЕС предполагает интеграцию страны, а это ударит по сельскохозяйственным фирмам внутри объединения и сведет на нет попытки организации общей политики в этой сфере.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Венгрии предостерегли от приема Украины в ЕС из-за возможной войны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий