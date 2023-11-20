Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в российско-украинском конфликте не стоит ждать быстрых перемен. Слова украинского лидера приводятся на его сайте.

«Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться (…) Но для наших воинов это (…) ежедневная тяжелая работа. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось», — сказал Зеленский на встрече с представителями американского телеканала Fox News.

Он также добавил, что у украинских властей нет права опускать руки, и они не будут этого делать.

20 ноября обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative написал, что конфликт на Украине закончится тем, что Россия освободит новые территории и укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму.

До того бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что правительство Владимира Зеленского падет в результате проводимой Россией специальной военной операции.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский сам подготовил почву для «Майдана-3».