Дуда рассказал, почему отказался выдвигать лидера оппозиции Туска на пост премьера Польши

Президент Польши Анджей Дуда сообщил изданию Tygodnik Sieci, что представители польской оппозиции не смогли убедить его доверить им формирование правительства.

«В соответствии с конституцией все президенты, в том числе мои предшественники — президенты Квасьневский, Качиньский и Коморовский, всегда доверяли право формировать правительство победившей политической партии. В этом году на выборах победила партия «Право и справедливость». Дональд Туск не мой кандидат на пост премьер-министра», — сказал он.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.