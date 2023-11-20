Боррель признал, что не уверен в существовании подземных туннелей ХАМАС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что не располагает информацией, подтверждающей или опровергающей существование подземных туннелей палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.

Боррель заявил, что в Газе разрушены целые кварталы, и армия Израиля (ЦАХАЛ) объясняет это существованием туннелей ХАМАС под зданиями: якобы солдатам приходится уничтожать постройки, чтобы добраться до убежищ боевиков.

«Есть они [туннели] или нет, я лично не знаю», — признал Боррель.

До этого сообщалось об операции ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа», где солдаты, по их утверждениям, нашли один из подземных туннелей ХАМАС, заминированную машину с большим количеством вооружений, а также тело одной из заложниц — Йехудит Вайсс.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об обнаружении туннеля ХАМАС под мечетью в Газе.