В США не верят в возможную победу Трампа над Байденом

Бывший президент США Дональд Трамп, вероятно, обладает небольшими шансами на победу над действующим главой Белого дома Джо Байденом, считает кандидат в главы государства, губернатор Флориды Рон Десантис, передает Fox News. По его словам, даже если экс-лидер страны победит, то ему будет трудно привлечь кадры в свою администрацию.

«Трамп — это высокорискованное предложение в качестве кандидата, я думаю, что шанс на его избрание невелик, но это небольшая награда. Он будет «хромой уткой» в первый же день», — отметил Десантис.

Он добавил, что должность главнокомандующего — «не работа для 80-летнего», говоря о 77-летнем Трампе и 81-летнем Байдене. Десантис подчеркнул, что он как глава государства отслужит два срока, добьется больших результатов и снова приведет «США в движение».

«Это то, что хотят видеть избиратели-республиканцы», — заключил кандидат в президенты США.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.