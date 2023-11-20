В Турции рассчитывают, что вопросы по доставке зерна в Африку решатся в ближайшее время

В Турции рассчитывают, что вопросы по проекту переработки и доставки зерна из России нуждающимся африканским странам решатся до конца 2023 года. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«Проект на контроле у господина президента, есть координация между соответствующими структурами. Рассчитываем, что до конца текущего года завершим вопросы с переработкой и поставкой», — сказал собеседник агентства.

О намерениях Российской Федерации на безвозмездной основе направить зерно в качестве гумпомощи шести странам Африки, находящимся в списке Всемирной продовольственной программы, на саммите Россия — Африка заявлял президент России Владимир Путин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара поддерживает инициативу и вместе с Катаром посодействует переработке и доставке российского зерна в нуждающиеся государства.

В сентябре ТАСС со ссылкой на собственный источник в политических кругах в Турции сообщал, что турецкие компании планируют принять участие в поставке 1 млн тонн зерна из России в беднейшие страны Африки.

Ранее глава МИД ФРГ оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».