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Президентом Аргентины избран Хавьер Милей, об этом заявил его соперник

Масса заявил, что поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

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Tomas Cuesta/Reuters

Победителем на выборах президента Аргентины стал правый политик Хавьер Милей. Об этом сообщил его соперник, министр экономики Аргентины и кандидат от правящей партии Серхио Масса, передает ТАСС.

Избирательные участки в стране закрылись в 18:00 (00:00 мск). Официальные результаты должны появиться после 21:00 (03:00 мск).

«Я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», — сказал Масса.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

До этого телеканал TN сообщал, что оба кандидата в президенты считают, что они победили во втором туре голосования.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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