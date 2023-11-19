В Британии допустили включение Украины в состав России

Россия может присоединить к себе Украину поэтапно в случае, если НАТО не примет республику в Североатлантический альянс. Подобное развитие событий допустил бывший зампредседателя Консервативной партии Великобритании Майкл Эшкрофт в статье для британской газеты The Telegraph.

«Разрешить Украине стать <...> членом НАТО <...> — это лучше, чем позволить РФ присоединить Украину по частям или полностью», — полагает экс-парламентарий.

По оценке Эшкрофта, действия НАТО и западных союзников в отношении Украины являются предательством, так как, несмотря на обещания принять Украину в военно-политическое объединение как можно скорее, вступление республики может надолго затормозиться и привести к полному разгрому Вооруженных сил Украины.

До этого заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс говорил, что вступление Украины в НАТО без части территорий будет грозить втягиванием в украинский конфликт альянса и Соединенных Штатов.

Ранее генсек НАТО назвал сложной ситуацию в зоне украинского конфликта.