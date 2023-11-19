Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии допустили включение Украины в состав России

Политик Эшкрофт: РФ может присоединить к себе Украину, если та не вступит в НАТО

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Россия может присоединить к себе Украину поэтапно в случае, если НАТО не примет республику в Североатлантический альянс. Подобное развитие событий допустил бывший зампредседателя Консервативной партии Великобритании Майкл Эшкрофт в статье для британской газеты The Telegraph.

«Разрешить Украине стать <...> членом НАТО <...> — это лучше, чем позволить РФ присоединить Украину по частям или полностью», — полагает экс-парламентарий.

По оценке Эшкрофта, действия НАТО и западных союзников в отношении Украины являются предательством, так как, несмотря на обещания принять Украину в военно-политическое объединение как можно скорее, вступление республики может надолго затормозиться и привести к полному разгрому Вооруженных сил Украины.

До этого заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс говорил, что вступление Украины в НАТО без части территорий будет грозить втягиванием в украинский конфликт альянса и Соединенных Штатов.

Ранее генсек НАТО назвал сложной ситуацию в зоне украинского конфликта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий