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Верховный лидер Ирана призвал исламские страны к разрыву отношений с Израилем

Хаменеи призвал исламские страны к разрыву отношений с Израилем

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Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что исламским странам следует «хотя бы временно» разорвать отношения с Израилем на фоне действий еврейского государства на территории сектора Газа. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Исламские страны должны хотя бы временно прекратить любые политические отношения с сионистским режимом», — сказал Хаменеи.

Ранее Али Хаменеи призвал мусульманские страны незамедлительно прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем.

До этого он заявлял, что обострение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке — это не просто противостояние между ХАМАС и Израилем. По его словам, в регионе идет война между верой и высокомерием. Он добавил, что Иран не имеет отношения к пропалестинским демонстрациям на Западе. Хаменеи подчеркнул, что люди в мире критикуют Израиль и США, потому что их действиям на Ближнем Востоке нет оправданий.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее сообщалось, что Иран не планирует воевать с Израилем.

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