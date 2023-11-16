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Иран не планирует воевать с Израилем

Reuters: Иран не планирует воевать с Израилем, но поддерживает ХАМАС

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Iranian Army Office/Global Look Press

По информации источников Reuters, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями ХАМАС в Тегеране в начале ноября заявил, что Иран не планирует вступать в войну с Израилем. Информационное агентство сообщает, что аятолла передал группировке следующее сообщение: «Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не будем вступать в войну от вашего имени».

Иранские чиновники и представители ХАМАС, с которыми общалось агентство Reuters, подтвердили, что Тегеран не намерен прямо вмешиваться в конфликт, однако продолжит оказывать поддержку движению.

То же самое относится и к ливанской группировке «Хезболла», которую также поддерживает Иран. Источник агентства Reuters рассказал, что «Хезболла» не была предупреждена о действиях ХАМАС и была застигнута врасплох.

Аятолла также заявил лидеру ХАМАС Исмаилу Хании, что публичные призывы к вступлению в войну Ирана и «Хезболлы» следует прекратить. Один из командующих «Бригадами аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) Мухаммед ад-Дейф выступал с подобными призывами.

Однако Иран не против нанесения ударов по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке со стороны группировок, которые он поддерживает, таких как «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболлах» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливане с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

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