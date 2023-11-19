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В Австрии назвали танки Leopard бесполезными для ВСУ

Австрийский полковник Райснер объяснил, почему танки Leopard не помогли ВСУ

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Mindaugas Kulbis/AP

Немецкие танки Leopard, переданные Вооруженным силам Украины, не показали эффективности в условиях полноценного конфликта. Такую точку зрения высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер во время своего выступления на европейском форуме AIES в Вене.

«Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Потому что у украинцев отсутствовали нужные навыки и возможности», — заявил Райснер.

По его словам, многие военные специалисты изначально делали прогнозы о том, что ситуация сложится таким образом, однако другие эксперты были уверены, что ВСУ одолеют россиян «благодаря энтузиазму».

До этого о том, что украинские солдаты не могут правильно использовать танки Leopard, а потому рискуют их быстро потерять, писал Forbes. По словам обозревателя журнала, ВСУ используют боевые машины небольшими группами и ведут их прямо к позициям ВС РФ, порой — через минные поля, из-за чего танки массово уничтожаются.

Ранее в Австрии назвали проблемой отказ от выборов президента на Украине.

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