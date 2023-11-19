В Кремле заявили о неслыханной санкционной нагрузке РФ со стороны стран Запада

Беспрецедентный груз санкций обрушился на экономику России со стороны западных стран, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», — утверждает представитель Кремля.

По его оценке, Россия не только стабилизировала экономическую обстановку, но и смогла выйти «на траекторию роста».

Накануне Песков предрек, что западные государства будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Российскую Федерацию. Он также отметил, что Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по стране, РФ лишь извлекает выгоду из сваливающихся на нее ограничений. По мнению пресс-секретаря главы государства, оппоненты не гнушаются ничем, поэтому России нужно сохранять сообразность в отношении нескончаемых санкций.

До этого газета Wall Street Journal писала, что военные, экономические и внешнеполитические достижения РФ говорят о том, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом принесла результат.

Позднее Путин объявил, что в российской экономике «хорошая погода», в отличие от европейской. Российский лидер отметил, что экономический рост в России к концу года составит более 3%.

Ранее Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян.