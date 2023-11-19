Возле резиденции Нетаньяху собирается толпа протестующих

Толпа протестующих собрались у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя отставки. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

«Биби, время истекает — народ требует освобождения заложников. Уйди в отставку, чем еще нам придется пожертвовать?» — скандируют протестующие.

Недовольные Нетаньяху израильтяне возлагают на него ответственность за кризис с заложниками, которые были захвачены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Всего в плену ХАМАС находится до 240 заложников из числа граждан Израиля и других стран.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что сделка по освобождению заложников в секторе Газа пока не заключена.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что между Израилем и ХАМАС при участии США будет заключена сделка о пятидневном перемирии взамен на освобождение нескольких десятков заложников.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.