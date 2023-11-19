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США наложат санкции на израильтян с Западного берега за притеснение палестинцев

Politico: США планируют ввести санкции против израильтян на Западном берегу

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Ammar Awad/Reuters

Соединенные Штаты Америки собираются ввести санкции против граждан Израиля, которые притесняют палестинцев, проживающих на Западном берегу Иордана. Как пишет Politico, соответствующее поручение дал президент США Джо Байден.

«Джо Байден поручил высокопоставленным чиновникам подготовить визовые запреты и санкции для экстремистски настроенных израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном Берегу и потворствующих их вытеснению», — пишут журналисты со ссылкой на документ.

По данным издания, поручение американского президента адресовано в том числе министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Под санкции должны попасть физлица и компании, которые прямо или косвенно отвечают за «подрыв безопасности или стабильности на Западном берегу».

Утверждается также, что Байден считает проблему насилия со стороны израильских поселенцев угрозой палестино-израильским отношениям, а также фактором, который может привести к дестабилизации всего Ближнего Востока.

До этого сообщалось, что армия Израиля (ЦАХАЛ) начала штурм палестинских городов на Западном берегу. Согласно сообщениям местных жителей, одной из главных целей ЦАХАЛ является лагерь беженцев в городе Дженин.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу.

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