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Шольц снова заявил, что готов разговаривать с Путиным

Канцлер Германии Шольц снова заявил, что готов разговривать с Путиным

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

«Я буду говорить с ним», — заявил он.

При этом Шольц отметил, что в настоящее время не видит сценария, при котором Россия пошла бы на какие-то уступки по Украине.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия консультирует Украину по вопросу реформ, которые необходимы для вступления в Евросоюз, и все они обязательны к исполнению. Он отметил, что страна не может присоединиться к Евросоюзу из-за некой геополитической оценки.

Также Шольц во время выступления в бундестаге сообщил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, поддержка Берлина «нерушима». Шольц подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев сколько необходимо, и «Украина может положиться на это».

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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