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Зеленский подписал новые указы о санкциях против россиян

Зеленский подписал два указа о новых санкциях в отношении россиян

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Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении граждан РФ. Они опубликованы на сайте офиса президента.

В приложении к указам три списка, в которых находятся 108 физических лиц и 37 компаний. В них вошли в том числе глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Санкции введены сроками на пять и десять лет.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Киева со стороны западных стран может сократиться из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время беседы с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Он также отмечал, что Киев не может позволить заморозку конфликта с Москвой, его можно только завершить. В этом случае, уверен глава государства, Украина будет жить в постоянном риске возобновления военных действий «буквально в любое время».

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Италии санкции против РФ.

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