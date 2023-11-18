Во Франции признали стойкость России

России удалось справиться с последствиями конфликта на Украине на фоне масштабных ограничительных мер западных государств, пишет Le Monde. По словам обозревателя издания Бенуа Викине, зарубежные наблюдатели сходятся на том, что Москва выдержала и подходит к концу 2023 года с хорошими новостями, в том числе из-за провала украинского контрнаступления.

«Российская армия, закрепившаяся за «линией Суровикина» — минные поля, траншеи, противотанковые заграждения, — выстояла. Москва держится. Оценка одинакова практически во всех сферах», — говорится в материале.

Как отмечает Le Monde, российская сторона смогла преодолеть все последствия украинского кризиса, даже те, которые изначально не прогнозировались. Издание добавляет, что российская армия смогла остановить контрнаступление Украины и экономика государства избежала каких-то серьезных проблем.

Ранее в США заявили, что план сломить Москву санкциями не сработал.