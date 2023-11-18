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Турция пообещала делать из российского зерна муку для стран Африки

CNN Türk: Турция будет перерабатывать российское зерно в муку для стран Африки

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Shutterstock

Турция намерена заняться переработкой российского зерна в муку для дальнейшей отправки ее в нуждающиеся страны Африки. Об этом в эфире телеканала CNN Türk рассказал турецкий министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

«Наш президент [Реджеп Эрдоган] (…) сказал, что Россия будет поставлять зерно в виде муки в страны Африки, которые в этом нуждаются. Мы [также] будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы», — заявил Юмаклы.

17 ноября сообщалось, что Россия отправила в Буркина-Фасо и Сомали два корабля с пшеницей по 25 тысяч тонн каждый. Их прибытие в порты ожидается в конце ноября или начале декабря.

До того, в июле, президент России Владимир Путин пояснял, что РФ выделит на развитие африканских стран $90 млн. На саммите Россия – Африка он заявил, что в России ожидается рекордный урожай зерновых и страна готова поставить ряду стран Африки продовольствие бесплатно.

Ранее Красный крест сообщал, что свыше 345 млн жителей Африки испытывают серьезную нехватку продовольствия.

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